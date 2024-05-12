أكثر من ربع شهداء فلسطين منذ النكبة ارتقوا في العدوان الأخير على غزة

لا يزال الفلسطينيون يشكّلون أغلبية سكان الأرض

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب، منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 وحتى اليوم، أكثر من 134 ألف شهيد. ارتقوا داخل وخارج فلسطين التاريخية.

وحسب ما أفاد به الجهاز الفلسطيني للإحصاء يوم الأحد، فقد وصل عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وحتى 30 أفريل الماضي، نحو 46.500 شهيد.

بينهم ما يزيد عن 35 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023. بنسبة تزيد عن ربع إجمالي تعداد شهداء القضية منذ النكبة.

ويعيش في فلسطين التاريخية، التي تشمل الضفة الغربية وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، نحو 7.3 مليون فلسطيني. مقابل 7.2 مليون يهودي، حتى نهاية العام 2023.

ولا يزال الفلسطينيون يشكّلون أغلبية سكان الأرض، بـ 50.3 بالمئة. فيما يشكّل اليهود ما نسبته 49.7 بالمئة من مجموع السكان، غير أنهم يحتلّون أكثر من 85 بالمئة من المساحة الكلية لفلسطين.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة حتى نهاية عام 2023. ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ نكبة 1948.

حيث يعيش 5.55 مليون منهم في الضفة الغربية وغزة، وحوالي 1.75 مليون في الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل). فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون، مع نحو 772 ألفا في بقية دول العالم.