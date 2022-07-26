أكثر من سبعين عارض وأولاد نايل ضيف شرف

المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي:

احتضن مركز الفنون والثقافة قصر رياس البحر حصن 23 صبيحة اليوم، ندوة صحفية نشطتها محافظة المهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري الدكتورة فايزة رياش، والتي تطرقت خلالها إلى أهم الخطوط العريضة التي يتضمنها هذا المهرجان في طبعته الخامسة و الذي يمتد من تاريخ 30جويلة إلى 2 اوت 2022تحت شعار”أزياء صامدة لأجيال خالدة” على أن تكون أولاد نايل ضيف الشرف لهذه الطبعة، يعود هذا المهرجان والجزائر تحتفل بستينية استرجاع السيادة.. وهي الميزة التي سوف تميز هذا لمهرجان لعرض لباس الفارس خلال المقاومة وكذا حرب التحرير الوطني، كما سوف يتوسع في هذه الدورة إلى خمسة ألبسة تقليدية بعدما كان يحتفي بلباس واحد في الدورات السابقة وهي: “البرنوس” والقشابية و”الحايك” و”الملايا” وكذا “الملحفة”، وهو تحدي بالنسبة للقائمين على المهرجان على حد قول محافظة المهرجان الدكتورة فايزة رياش.

أما عن برنامج هذا المهرجان، فسوف يتضمن دراسات أكاديمية يطرق من خلالها المختصون في هذا أي المجال إلى محاور عديدة في لباس المقاومة خلال الحقبة الاستعمارية والذي لا يزال يقاوم كل أشكال التعدي الثقافي إلى حد الساعة، بالإضافة إلى معرض أكاديمي يكون حول النسيج والمراحل التي يمر بها حتى يصبح لباسا جاهزا، بالتركيز على الجانب التاريخي والأكاديمي على غرار شخصية الأمير عبد القادر الشخصية العالمية التي سوقت للباس التقليدي الجزائري على حد قول محافظة المهرجان الدكتورة فايزة رياش، والتطرق إلى كل الألبسة التقليدية المبرمج خلال هذا المهرجان بالتفصيل من حيث الشكل واللون والتاريخ، ودورها في المقاومة وحرب التحرير.

كما سطر القائمون على هذا المهرجان، برنامجا ثري قسم بين مركز الفنون والثقافة قصر رياس البحر حصن 23 و قصر الثقافة مفدي زكريا، على غرار فعاليات ملتقى وطني، تحت عنوان اللباس التقليدي الجزائري أشكال المقاومة بين الذاكرة والحاضر، والذي سيتم خلاله طرح الجانب الأكاديمي للتراث على ضوء الأبحاث والرمزية التاريخية، من طرف مختصين في هذا الميدان، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للحديث عن تراث أولاد نايل لإبراز التراث التقليدي للمنطقة والبيزرة، كما يتخلل فعاليات هذا المهرجان معرضا للحلي. كما سيعرض فيلم الشيخ بوعمامة كمحطة سينمائية ثمنت الموروث الخاص بالزي التقليدي، وهذا من أجل إظهار الدور الكبير الذي تشارك به السينما في الترويج للتراث الجزائري وكذا الحفاظ عليه، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالطفل من أجل غرس روح الحب و الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الجزائري مستقبلا. على أن يكرم القائمون على هذا المهرجان في اختتامه على رأسهم الدكتورة فايزة رياش محافظة المهرجان، ضيف الشرف وبعض الفنانين والإعلاميين الذين ساهموا بشكل أو بآخر للترويج للتراث الجزائري.

هي مناسبة للدعوة إلى ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والـتأسيس له واقعا كل في منصبه من إعلاميين ومختصين وفاعلين في ميدان التراث، ودحر كل محاولات تشويهه أو سرقته بطرق أو بأخرى، خاصة في السنوات الأخيرة، وكذا السعي إلى توثيق كل محطاته وكل أشكاله لأنه متعلق بأصالتنا.