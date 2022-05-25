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الحركة الوطنية وكتابات الشباب في بيت مولود معمري

أكثر من مائة مؤلف و26 دار نشر في صالون “آث ياني” للكتاب

زهية منصر
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أكثر من مائة مؤلف و26 دار نشر في صالون “آث ياني” للكتاب

تستمر فعاليات الطبعة الثانية من معرض الكتاب لآث ياني إلى غاية 28 من الشهر الجاري حيث جمعت التظاهرة التي انطلقت، الأربعاء، أكثر من مائة مؤلف و26 دار نشر و4 مكتبات وطنية.
وتتخلل التظاهرة التي تنظمها جمعية نشاطات الشباب لاث ياني إضافة إلى عرض الكتب تنظيم محاضرات لقاءات حفلات بيع بالتوقيع وعدد من النشاطات الموازية وهذا بمقر مركز شباب “قداش علي.

ومن بين النشاطات التي تميز الطبعة الثانية من صالون اث ياني نجد المائدة المستديرة التي أدارتها كل من شبحه بنجانة ورشيدة سيدهم. حول “كتابات المرأة”.

فيما ناقش كل من مهند أكلي صالحي وتكفاريناس نايت شعبان، موضوع “الإنتاج الأدبي الأمازيغي”، إضافة إلى حضور عرب سي عبد الرحمن لروايته “التل المضحى” حفل البيع بالتوقيع.
يستحضر الصالون أيضا ترا موحيا المسرحي بصفته مؤلفا وشاعرا ومترجما مع سعيد شيماخ وعمار العوفي، يليها تبادل مع الجمهور مع حبيب الله المنصوري حول الإشكالية من “استخدام مصطلحات التاريخ” كما يحضر ليث بلعيدي مناقشة كتابها تسناغت نميزروي “حكمة التاريخ”.
وفي سياق نشاطاته يستقطب الصالون أيضا عددا من الكتاب المترجمين وأساتذة الجامعة على غرار جمال لأصب وحميد بيلك وحسن حلوان، أشيت بلقا سم والذين سيناقشون موضوع “الذاكرة المحلية والخبرة في آث ياني”.

ويحضر غدا الخميس وضمن فعاليات الصالون كل من حسين هارون وعلي موزاوي في لقاء لعرض كتبهم.

وتستمر فعاليات الصالون الذي تأتي طبعته الثانية لتؤكد نجاح الطبعة الأولى، حيث يحتضن مركز نشاطات الشباب ندوة حول “الجزائر في عصور ما قبل التاريخ، تراث مجهول”، ينشطها جينيت أوماسيب، ومائدة مستديرة بعنوان “مكان جديد للفكر والكتابة الأنثوية”، من تنشيط سلمى هلال بحضور مايا وعبادي وسعدية قاسم.

ويستمر الصالون بجملة من النشاطات التي تتمحور حول أدب الشباب الحركة الوطنية التاريخ وعروض الكتب.

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