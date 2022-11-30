أكثر من مليار مشاهدة لمباريات الجولة الأولى من مونديال قطر
تخطّت مشاهدات حفل افتتاح مونديال 2022 في قطر، ومباريات الجولة الأولى من البطولة، حاجز المليار مشاهدة، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء هذا في بيان لشبكة beIN SPORTS القطرية، التي تملك حقوق البث الحصرية للمونديال في المنطقة.
وارتفعت أرقام المشاهدات الخاصة بالفعاليات المذكورة، بنسبة 113 بالمئة. مقارنة بالأرقام المسجّلة في نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
🟥 #آخر_خبر | معدلات مشاهدة حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 ومباريات الجولة الأولى من البطولة تتخطى المليار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS
🟥 مسجلة زيادة بواقع 113% مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا pic.twitter.com/DGwaElypCN
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 30, 2022