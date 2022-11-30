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أكثر من مليار مشاهدة لمباريات الجولة الأولى من مونديال قطر

الشروق أونلاين
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أكثر من مليار مشاهدة لمباريات الجولة الأولى من مونديال قطر
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مونديال قطر

تخطّت مشاهدات حفل افتتاح مونديال 2022 في قطر، ومباريات الجولة الأولى من البطولة، حاجز المليار مشاهدة، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء هذا في بيان لشبكة beIN SPORTS القطرية، التي تملك حقوق البث الحصرية للمونديال في المنطقة.

وارتفعت أرقام المشاهدات الخاصة بالفعاليات المذكورة، بنسبة 113 بالمئة. مقارنة بالأرقام المسجّلة في نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

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