أكثر من مليون سيارة تستخدم “سيرغاز” منذ نهاية 2023

تعدت الحظيرة الوطنية للسيارات التي تستعمل “سيرغاز”، عتبة مليون سيارة في نهاية 2023، حسبما أكدته الثلاثاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وأوضحت المحافظة في تقرير كرس “لتطور غاز البترول المسال/وقود، والغاز الطبيعي المضغوط كمقومين أساسيين في الانتقال الطاقوي في قطاع النقل في الجزائر”, أن “الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود, تعد 850000 سيارة في السداسي الأول من سنة 2023، وقد تتعدى عتبة المليون في نهاية سنة 2023”.

واعتمادا على الاحصائيات الأخيرة في القطاع الطاقوي, أشارت المحافظة إلى “زيادة معتبرة” في استعمال غاز البترول المسال/وقود في الجزائر التي سجلت ابتداء من سنة 2015, سيما على إثر ارتفاع سعر البنزين والمازوت الذي تم بمقتضى القوانين المالية 2016-2017-2018 و2020, وبسبب الدعم الممنوح للتزويد وووضع التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسال/وقود.

وحسب التقرير الذي أعده فوج عمل “نقل نظيف” يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات، فإن سعر غاز البترول المسال/وقود في الجزائر, يعد الأرخص في العالم, حيث يباع للمستعملين بسعر أقل بخمس مرات من البنزين وثلاث مرات أقل من المازوت.

وعليه فإن الطلب على غاز البترول المسال/وقود ما فتئ يزيد في الجزائر منذ سنة 2016, منتقلا من 290 كيلوطن يساوي بترول) في سنة 2015, إلى أزيد من 1800 كيلوطن يساوي بترول في سنة 2022.

كما سمح الطلب على غاز البترول المسال/وقود, بانخفاض “ملموس” لاستهلاك البنزين منتقلا من 4,4 مليون طن في سنة 2015 الى 3,3 مليون طن سنة 2022, أي باقتصاد بنزين يزيد عن مليون طن في سنة 2022, مقارنة بسنة 2015 حسب ذات الوثيقة.

وتمت الإشارة في ذات السياق, أن الجزائر تتوفر على امكانيات كبيرة في مجال انتاج غاز البترول المسال/وقود والغاز الطبيعي المضغوط, مؤكدة أن تطوير هاذين المنتجين يمثلان “الحل الأكثر ملاءمة على المستويات الاقتصادية الصحية والبيئية”.