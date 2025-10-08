-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
سيقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بين 11 جوان و19 جويلية 2026

أكثر من مليون شخص يتقدمون لبرنامج المتطوعين الخاص بالمونديال

ق. ر
  • 103
  • 0
أكثر من مليون شخص يتقدمون لبرنامج المتطوعين الخاص بالمونديال

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان عبر موقعه الرسمي: «يعكس هذا الرقم المذهل حجم الاهتمام المحلي والوطني والدولي بالعرس الكروي العالمي الذي سيقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية بين 11 جوان و19 جويلية 2026 ويشهد إسناد مهمات لنحو 65 ألف متطوع ومتطوعة».

وأضاف البيان: «يشكل المتطوعون والمتطوعات القلب النابض لفعاليات (فيفا)، فهم من يرحب بالجماهير في البطولات، ويتشاركون بمشاعر الفخر ببلادهم وبشغفهم الكروي مع عشاق المستديرة الساحرة من أرجاء العالم، ويحرصون على أن يحظى جميع الحضور بتجربة كروية سلسة في أكبر حدث رياضي على الإطلاق».

من جانبه، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «يجسد المتطوعون والمتطوعات قلب وروح وابتسامة بطولات (فيفا)، ويحظون بفرصة إظهار روح الفخر بمناطقهم، والتعرف على البطولة من وراء الكواليس، وحفر ذكريات وتكوين صداقات تمتد طوال العمر، وفي الوقت نفسه دعم فعالية تاريخية».

وسيكون مجتمع المتطوعين والمتطوعات الخاص ببطولة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ فعاليات «فيفا» نظراً للنمط الموسع للبطولة، التي ستقام بمشاركة 48 منتخباً، ولكون المنافسات ستجري في 16 مدينة مستضيفة في 3 دول.

وأوضح إنفانتينو: «يتراوح عمر المتطوعين ما بين 18 و92 سنة، بدءاً من الطلاب الذين يستهلون مشوارهم في الحياة، وصولاً إلى المتقاعدين الراغبين بمشاركة مهاراتهم وخبراتهم، لكل شخص قصة يرغب بسردها، إنه حقاً المجتمع الأكثر تنوعاً في العالم».

وأكد «فيفا» في بيانه على أنه لا يشترط امتلاك تجربة سابقة في مجال التطوع للانضمام إلى البرنامج المكون من 23 فئة تشمل مواقع رسمية وغير رسمية ذات صلة بالبطولة، ومنها الملاعب ومرافق التدريب والمطارات والفنادق.

وبعد انتهاء المهلة المحددة في 10 أكتوبر ستبدأ عملية اختبارات فريق التطوع لاختيار 65 ألف متطوع ومتطوعة وتحديد مناصبهم، بعدها سيخضع من يقع عليهم الاختيار للتدريب حتى يكونوا على أتم استعداد للترحيب بالملايين الذين سيتوجهون إلى أميركا الشمالية لحضور المنافسات المنتظرة.

مقالات ذات صلة
بوقرة يستدعي لاعبا جديدا

بوقرة يستدعي لاعبا جديدا

حاج موسى: منعوني من المراوغات لِأنني “أهنت” كل لاعبي المنافس!

حاج موسى: منعوني من المراوغات لِأنني “أهنت” كل لاعبي المنافس!

22 لاعبا فلسطينيا يستعدّون لِمواجهة المنتخب المحلي

22 لاعبا فلسطينيا يستعدّون لِمواجهة المنتخب المحلي

بالفيديو.. إيثان مبابي يتألق أمام باريس سان جيرمان تحت أنظار شقيقه كيليان

بالفيديو.. إيثان مبابي يتألق أمام باريس سان جيرمان تحت أنظار شقيقه كيليان

بالصور.. “الخضر” يحلون بوهران تحسبا لمواجهة الصومال

بالصور.. “الخضر” يحلون بوهران تحسبا لمواجهة الصومال

قرارات هامّة في بيت مولودية البيّض

قرارات هامّة في بيت مولودية البيّض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد