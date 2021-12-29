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رياضة

أكثر من نصف اللاعبين المدعوّين يُشاركون في تدريبات “الخضر”

علي بهلولي
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أكثر من نصف اللاعبين المدعوّين يُشاركون في تدريبات “الخضر”

ارتفع عدد عناصر المنتخب الوطني الجزائري الذين يُجرون تربّصا بِالعاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، إلى 15 لاعبا.

جاء ذلك بعد قدوم 4 لاعبين جدد، وهم: المدافعان يوسف عطال من نيس الفرنسي ورامي بن سبعيني من بوروسيا مونشنغلاباخ الألماني، ومتوسطا الميدان آدم زرقان من شارلوروا البلجيكي وإسماعيل بن ناصر من ميلان آسي الإيطالي.

وأجرى زملاء الجناح سفيان فغولي، الأربعاء، حصّتَين تدريبيتَين بِالدوحة.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد وجّه الدّعوة إلى 28 لاعبا، تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، انطلاقا من الـ 9 من جانفي المقبل.

ويُنتظر قدوم اللاعبين الـ 10 الآخرين إلى معسكر الدوحة، في آجال لا تتعدّى الإثنين المقبل. بينما يخضع 3 زملاء لهم للعلاج بعد إصابتهم بِفيروس “كورونا”، وهم: المدافعان حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي.

هذا وسيخوض أشبال بلماضي مباراة ودّية مع نظرائهم من غامبيا، تُجرى بِقطر السبت المقبل. عِلما أن فريق “العقارب” حطّ الرّحال بِالدوحة، الثلاثاء.

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