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الجزائر

أكثر من نصف مليون جزائري زاروا تونس في الثلاثي الأول من 2023

الشروق أونلاين
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أكثر من نصف مليون جزائري زاروا تونس في الثلاثي الأول من 2023
أرشيف
معبر حدودي بين الجزائر وتونس

563.053 شخص هو عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، عبر المعابر البرية والجوية بين البلدين.

وحسب ما نقلته إذاعة موزاييك المحلية، عن مصادر وصفتها بالرسمية، فإن الرقم المسجّل هذه السنة، يتجاوز ما تمّ تسجيله في نفس الفترة من سنة 2019.

وارتفع عدد الجزائريين المتوجّهين إلى تونس بنحو 13.6 بالمئة، مقارنة بين السنتين. حيث كان عددهم آنذاك 495.635 شخصا.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن الرقم كان مرشّحا ليتجاوز 600 ألف زائر. لو لم تتزامن عطلة الربيع في الجزائر مع شهر رمضان.

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