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اقتصاد

أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية

الشروق أونلاين
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أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية

كشفت وزارة التجارة، أن أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية، مشيرة إلى أن مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق عددهم 2.1 مليون تاجر.

و أوضحت الوزارة، السبت، في حصيلة لأهم نشاطاتها خلال السداسي الأول للسنة الجارية أن عدد التجار الذين تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية بلغ 1.462.488 تاجر.

أمّا بخصوص مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عددهم، حسب نفس المصدر، 2.164.037 تاجر منهم 1.948.805 شخص طبيعي و 215.332 شخص معنوي.

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