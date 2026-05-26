أكثر من 1.7 مليون حاجّا وحاجّة عام 1447ه

88 بالمئة منهم قدموا من خارج السعودية

أعلنت الهيئة السعودية العامة للإحصاء يوم الثلاثاء، عن وصول إجمالي عدد الحجاج هذا العام 1447هـ، إلى 1.707.301 حاجّ وحاجَّة.

ويشكّل الحجّاج القادمون من خارج المملكة الحصة الأكبر بـ 1.546.655 حاجًّا وحاجَّة. مقابل 160.646 حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور بلغ 893.396 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث 813.905 حاجَّات.

وعن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، وصل 1.485.729 حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية. بينما وصل 54.429 حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، و6497 عن طريق المنافذ البحرية.