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في العشر الأوائل من رمضان

أكثر من 10 ملايين مصلّ في المسجد النبوي

الشروق أونلاين
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أكثر من 10 ملايين مصلّ في المسجد النبوي
ح.م
المسجد النبوي

استقبل المسجد النبوي بالمدينة المنورة ما يزيد عن 10 ملايين مصلّ، منذ بداية شهر رمضان المعظم، حسب معطيات رسمية.

وقالت الرئاسة العامة للمسجد النبوي في بيان يوم الإثنين، إن إجمالي عدد المصلّين خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، قد بلغ 10.3 مليون مصلّ. بزيادة قدرها 47 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي”.

“كما بلغ عدد زوار المسجد للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه (عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق)، 675.983 زائر. فيما بلغ عدد المصلّين في المسجد القديم والروضة الشريفة 781.829 مصلّ”، يضيف البيان.

ووزّعت إدارة المسجد النبوي خلال العشرة الأوائل من شهر أداء المسلمين لفريضة الصيام، 2.3 مليون وجبة إفطار. إلى جانب 1.08 مليون عبوة من مياه زمزم.

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