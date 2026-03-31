أكثر من 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا

كشف رئيس منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، عبد الله صرياي، أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا تجاوز 10 مليارات دولار، في مؤشر يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مدعومًا بإعادة تفعيل معاهدة الصداقة والتعاون، وتوسع مجالات الشراكة في قطاعات متعددة.

وأوضح صرياي، خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” عبر القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن سنة 2025 سجلت أداءً تجاريًا قويًا، حيث تنوعت الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا لتشمل المحروقات، والمنتجات الحديدية، والأسمدة السائلة والصلبة، إضافة إلى المنتجات الزراعية مثل البطاطس، ما ساهم في بلوغ هذا المستوى من المبادلات.

وأشار المتحدث إلى أن إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر وإسبانيا، الموقعة عام 2002 والمعلقة منذ مارس 2022، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكّلت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر في 26 مارس 2026.

وفي إطار تعزيز هذا الزخم، يرتقب تنظيم يوم إعلامي في 14 أفريل المقبل على هامش صالون جازاغرو، بمشاركة نحو 40 شركة إسبانية، حيث ستُخصص الفترة الصباحية لندوات قطاعية، فيما ستُعقد لقاءات ثنائية بين المتعاملين خلال الفترة المسائية.

وعلى صعيد القدرات الوطنية، تغطي الجزائر ما بين 70 و80% من احتياجاتها الدوائية، مع طموح لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تطوير صادرات أخرى تشمل الأسمدة والمنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية.

كما يبرز التعاون الصناعي في عدة مشاريع، من بينها مشروع المصفاة الكبرى بحاسي مسعود الذي تنفذه شركة تيكنيكاس ريونيداس، إضافة إلى شراكات في قطاع السيارات تقودها مجموعة ستيلانتيس، في وقت تشكل فيه إسبانيا أحد أبرز موردي قطع الغيار للسوق الجزائرية.

وتعكس هذه المؤشرات توجهاً متصاعدًا نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على تنويع المبادلات ورفع حجم الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.