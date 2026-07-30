-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
"مستويات إنتاج غير مسبوقة منذ عقود"

أكثر من 10.000 آلة حاصدة لإنجاح موسم الحصاد والدرس

الشروق أونلاين
  • 303
  • 0
أكثر من 10.000 آلة حاصدة لإنجاح موسم الحصاد والدرس
ح.م
جانب من الاجتماع

ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الخميس، اجتماعا عن بعد مع الولاة، بحضور وزريري الداخلية والتجارة الداخلية. لتقييم سير موسم الحصاد والدرس.

ويشهد الموسم الحالي، حسب ما أشار إليه بيان الاجتماع، “تحديات لوجيستية وتنظيمية. ناجمة عن أهمية المساحات الواجب حصدها، ومستويات الإنتاج غير المسبوقة منذ عقود”.

وبهذا الشأن، تم اتخاذ تدابير استباقية قصد الاستغلال الأمثل للعتاد الفلاحي. واستعماله بأقصى طاقاته، عبر التراب الوطني.

حيث سيتمّ تدعيم الحظيرة الوطنية التي تشمل ما يناهز 10 آلاف آلة حصاد في الخدمة. من خلال إنشاء التعاونيات الفلاحية للمكننة، التي باشرت اقتناء حاصدات جديدة بمواصفات عصرية.

وجاء في ذات البيان أن “عملية المتابعة الميدانية مع الولاة، فضلا عن روح التضامن ما بين الولايات والفلاحين، أدت إلى تحقيق نتائج جيدة من حيث تقليص آجال حملة الحصاد والدرس”.

وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير الأول تعليماته إلى الولاة بالسهر شخصيا على إتمام العملية وفقا للآجال التي حددها رئيس الجمهورية، بحيث لا تتعدى تاريخ 10 أوت 2026.

مقالات ذات صلة
من الإمكانات إلى التنفيذ.. تقرير دولي يرصد تحديات الطاقة الشمسية في الجزائر

من الإمكانات إلى التنفيذ.. تقرير دولي يرصد تحديات الطاقة الشمسية في الجزائر

سيدي بلعباس تحتضن الصالون الوطني للفواكه الموجهة للتصدير

سيدي بلعباس تحتضن الصالون الوطني للفواكه الموجهة للتصدير

سعيود يؤكد دعم الدولة لتسريع إنجاز مشروع “بلدنا الجزائر”

سعيود يؤكد دعم الدولة لتسريع إنجاز مشروع “بلدنا الجزائر”

الجوية الجزائرية تستقبل طائرتين من طراز “بوينغ 737 ماكس 8”

الجوية الجزائرية تستقبل طائرتين من طراز “بوينغ 737 ماكس 8”

وفد أعمال عُماني يستكشف فرص الاستثمار في الرقمنة بالجزائر

وفد أعمال عُماني يستكشف فرص الاستثمار في الرقمنة بالجزائر

“بطاقات فيزا” بصفر أورو في منافسة بين البنوك الجزائرية!

“بطاقات فيزا” بصفر أورو في منافسة بين البنوك الجزائرية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد