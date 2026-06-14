أكثر من 100 عارض يشاركون في المعرض الوطني للأثاث والديكور لتعزيز التصدير

انطلقت السبت بولاية تيبازة، فعاليات المعرض الوطني للأثاث المنزلي والمكتبي والديكور والإكسسوارات تحت شعار “جودة محلية وأسواق دولية”، بمشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون المؤسسات والناشطين في القطاع من مختلف ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتسويق والشراكة والتصدير.

ويمتد المعرض إلى غاية 16 جوان الجاري، بمبادرة من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع مصالح الولاية، حيث يركز على الترويج للمنتجات الجزائرية التي تتمتع بمعايير الجودة والتنافسية، ودعم جهود ولوج الأسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الدولية.

وأكد المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالنيابة، عبد السلام جحنيط، خلال إشرافه على افتتاح التظاهرة نيابة عن وزير القطاع، رفقة الأمينة العامة للولاية كريمة مصنوعة، أن المعرض يعكس الديناميكية المتزايدة التي يشهدها قطاع صناعة الأثاث والديكور في الجزائر، مبرزاً قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير منتجات عالية الجودة تستجيب لاحتياجات السوق المحلية وتواكب المعايير الدولية.

وتعرف التظاهرة مشاركة 20 مؤسسة مصدرة تنشط في مختلف فروع صناعة الأثاث والديكور والإكسسوارات، بهدف إبراز الحركية التي يشهدها القطاع وقدرته المتنامية على الاندماج في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأشار جحنيط إلى أن تنوع المنتجات المعروضة ومستوى الاحترافية الذي بلغته المؤسسات الوطنية يؤكدان نجاح سياسة إحلال الواردات في العديد من الشعب الصناعية، ويعكسان الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات الجزائرية لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

وشكلت الزيارة الميدانية التي قام بها المكلف بتسيير الأمانة العامة للوزارة، رفقة الأمينة العامة للولاية والإطارات المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فرصة للاطلاع عن قرب على القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية المشاركة في المعرض.

من جهتهم، أكد المشاركون في التظاهرة أن المعرض يجسد التطور الذي تشهده الصناعة الجزائرية في مجال الأثاث والديكور، ويعكس نجاح الجهود المبذولة لترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج، فضلاً عن تعزيز سياسة إحلال المنتوج المحلي محل المنتجات المستوردة.