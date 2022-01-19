أكثر من 1000 إصابة بكورونا بمدارس شرق الجزائر العاصمة

كشف مدير التربية للجزائر شرق نذير خنسوس، الأربعاء، أن عدد التلاميذ المصابين بفروس كورونا بمدارس الجهة الشرقية من العاصمة، يفوق 500 حالة من بين اكثر من 1000 إصابة مؤكدة بهذه المؤسسات.

وأوضح خنسوس في تصريح للإذاعة الجزائرية “إن أكثر من 500 تلميذ أصيبوا بالفيروس، بينما بلغ عدد الإصابات لدى الأساتذة 440 والإداريين والعمال 128 حالة”.

وأكد ذات المتحدث أن الوضع متحكم فيه ولا يستدعي القلق، وأنه لم يتم لحد الآن غلق أي مؤسسة تعليمية باستثناء بعض الأقسام .