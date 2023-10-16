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أكثر من 1000 شهيد تحت الأنقاض.. داخلية غزة تحذر من كارثة بيئية

الشروق أونلاين
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أكثر من 1000 شهيد تحت الأنقاض.. داخلية غزة تحذر من كارثة بيئية
ح.م

حذرت وزارة الداخلية والأمن القومي في بيان لها يوم الإثنين، من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة. 

يأتي هذا في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي في يومه العاشر، الذي خلّف دمارا واسعا في المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية.

وقالت الداخلية في بيانها التحذيري من كارثة بيئية عن “وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة لم تستخرج”.

كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن مراكزها جنوبي غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على هذا القطاع المحاصر.

وكشفت في بيانها أن تقديراتها تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح في قطاع غزة، حيث قالت “أن هناك دمارا غير مسبوق في غزة، وأن احتياجات النازحين تفوق طاقاتها، والسكان يشربون مياها ملوثة”

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