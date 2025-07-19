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الجزائر
حصيلة ثقيلة لحوادث الغرق منذ الفاتح جوان

أكثر من 110 وفاة في الشواطئ والمجمعات المائية

مروان. أ
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أكثر من 110 وفاة في الشواطئ والمجمعات المائية
ح.م

تم تسجيل وفاة 75 شخصا غرقا على مستوى عدة شواطئ و37 آخر بالمجمعات المائية عبر التراب الوطني منذ بداية موسم الاصطياف في الفاتح جوان 2025، حسب حصيلة تدخل جهاز حراسة الشواطئ للمديرية العامة للحماية المدنية.
وفي تصريح، أوضح المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد نسيم برناوي، أنه “منذ الفاتح يونيو من السنة الجارية، تم تسجيل 75 وفاة غرقا وإنقاذ 16593 شخصا، من خلال 24187 تدخلا عبر عدة شواطئ على المستوى الوطني”.
وأضاف الرائد برناوي، في ذات السياق، انه “يوجد من بين 75 حالة وفاة غرقا، 36 حالة في الشواطئ الممنوعة للسباحة و35 حالة أخرى على مستوى الشواطئ المحروسة، فيما سجل 19 حالة وفاة خارج أوقات الحراسة و5 حالات أثناء السباحة الممنوعة (الراية حمراء)”.
أما بخصوص المجمعات المائية، فقد أشار ذات المسؤول إلى أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة غرقا، منها 14 حالة في البرك المائية، 7 في المسابح، 8 في أحواض السقي، 3 في المجمعات المائية، 4 في السدود، وحالة واحدة على مستوى الأودية.
وسعيا منها لـ”تحسيس المواطنين بضرورة تجنب السباحة في الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية”، نشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لافتة إشهارية حملت شعار “كفى من ضحايا الغرق، ماتغامرش بحياتك، حافظ عليها”. كما تحمل ذات اللافتة عنوان “صيفنا لمة وأمان ما تغامروش بأنفسكم وما تخلوش عطلتكم الصيفية تتحول إلى مأساة”.

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