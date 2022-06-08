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الجزائر

أكثر من 13 ألف فنان في الجزائر

الشروق أونلاين
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أكثر من 13 ألف فنان في الجزائر
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بطاقة الفنان

سلّمت وزارة الثقافة والفنون 13.418 بطاقة فنان عبر التراب الوطني، حسب ما كشف عنه مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون ميسوم لعروسي.

وذكر لعروسي لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أنّ من بين البطاقات المسلّمة للفنانين، 554 بطاقة إلكترونية من النوع الجديد.

وأوضح المسؤول أن البطاقات المسلّمة للفنانين الجزائريين، تتعلّق بنحو 180 تخصّصا مهنيا في الحقل الفنّي، معترفا بها من طرف وزارة العمل.

وقال لعروسي إن بطاقة الفنان تمنح حاملها عدّة امتيازات. على غرار التأمين والتقاعد والاستثمار الثقافي وإنشاء مؤسسات فنية من خلال الاستفادة من أجهزة الدعم.

وفي ذات السياق، تحدّث لعروسي عن اقتراب موعد إصدار قانون الفنان، “تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، لإيجاد حلول نهائية لتحسين وضعية هذه الفئة”.

وزارة التربية تعلن عن استحداث “بكالوريا الفنون”

وفي 15 مارس 2022، أعلنت  وزارة التربية الوطنية ظهيرة الثلاثاء عن استحداث بكالوريا الفنون. بناء على اتفاقية مع وزارة الثقافة والفنون.

وحسب بيان للوزارة، فقد أمضى الوزير عبد الحكيم بلعيد اتفاقية مع وزيرة الثقافة صورية مولوجي، لاستحداث وتنظيم بكالوريا الفنون.

وقال بلعابد في كلمته بالمناسبة إنّ استحداث بكالوريا الفنون جاء “تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي يهدف إلى صقل المواهب الموجودة في قطاع التربية، وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري”.

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