أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح إسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”

سقط أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح إسرائيلي، منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ضد الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن “أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح سقطوا، منذ بداية الحرب مع حركة “حماس” الفلسطينية، فضلا عن احتجاز أكثر من 200 رهينة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقد خلف العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوعين استشهاد 4 آلاف و137 شخصا وأكثر من 13 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة “باستشهاد 352 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمرة على القطاع”.