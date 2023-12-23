أكثر من 150 بلد سيبثون مباريات كأس إفريقيا بكوت ديبفوار

من بينها التلفزيون الجزائري

كشف الأمين العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، فيرون موسينغو أومبا، أن أكثر من 150 بلد سيبثّ مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بكوت ديفوار من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.

وصرح الأمين العام للكاف خلال ندوة صحفية بملعب -فيليكس بوانيي- بأبيدجان “اهتمام أوروبا بكأس أمم إفريقيا بات كبيرا، كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل. والاهتمام تجاوز القارة الأوروبية، حيث فاق عدد البلدان التي ستبث مباريات “الكان” 150 بلد.

وإذا سحبنا 54 بلدا إفريقيا من العدد الاجمالي فيمكننا معرفة عدد البلدان التي ستبث لقاءات المنافسة القارية”. وستجرى “الكان” للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا، بعد نسختي 2019 بمصر و2021 بالكاميرون.

وسيتمكن الجمهور الجزائري من مشاهدة كل لقاءات المنتخب الجزائري على المباشر، حيث اقتنت المؤسسة العمومية عشر مباريات لهذه المنافسة القارية، من بينها اللقاء الافتتاحي بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وتم توزيع المنتخبات المتأهلة على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات، حيث يتأهل على إثرها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى دور ثمن النهائي للمنافسة القارية التي تحتضنها خمس مدن إيفوارية وهي: أبيجان، بواكي، كورتوغو، ياموسوكرو، سان بيدرو.

وأضاف “منذ 13 ديسمبر 2023، أرسلت الكاف مجموعة من الخبراء إلى ابيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، وتم التأكد بأن الأمور تسير كما ينبغي”.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة تنظيم كأس افريقيا للأمم، موموني سيلا “اليوم نحن هنا للوقوف على كل التحضيرات الخاصة بتنظيم الكان”. وحول المرافق أكد الأمين العام للكاف بقوله “أشكر المسؤولين على هذه المنشآت الرائعة. والتي ليست لكوت ديفوار وحدها، بل لإفريقيا برمتها”.

وعبر الأمين العام للهيئة القارية عن اندهاشه لارتفاع عدد طلبات الاعتماد من طرف وسائل الإعلام الإفريقية والعالمية لتغطية لقاءات الطبعة الـ34. وأوضح أيضا “لم أر من قبل مثل هذا العدد الكبير من طلبات الاعتماد لتغطية “كان” كوت ديفوار، حيث استقبلنا 5200 طلب وهو عدد كبير مقارنة مع دورة الكاميرون عندما تلقينا 2900 طلب”.

وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار (البلد المنظم) وغينيا بيساو، يوم السبت 13 جانفي القادم، بملعب -الحسن واتارا- بأبيدجان على الثامنة بتوقيت الجزائر.