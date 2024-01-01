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عبر معبري ولاية القصرين

أكثر من 1600 جزائري تنقلوا إلى تونس خلال يومين

الشروق أونلاين
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أكثر من 1600 جزائري تنقلوا إلى تونس خلال يومين
أرشيف
تونس

تنقل 1672 مواطنا جزائريا إلى تونس عبر ولاية القصرين، يومي 31 ديسمبر 2023 و1 جانفي 2024، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية إن المعبر الحدودي ببوشبكة شهد دخول 1186 جزائريا خلال الفترة المذكورة.

كما عبر 486 سائحا جزائريا الحدود باتجاه الجارة الشرقية، عبر المعبر الحدودي بحيدرة، في الفترة التي تتزامن مع احتفالات نهاية السنة.

وتحتوي ولاية القصرين غربي تونس، على معبرين حدوديين مع الجزائر، وهما المعبر الحدودي بحيدرة شمال الولاية، والمعبر الحدودي ببوشبكة جنوبها.

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