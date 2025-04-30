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الجزائر

أكثر من 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

الشروق أونلاين
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أكثر من 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

 ﺃشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس الثلاثاء، على فعاليات الاحتفال باجتياز الجزائر عتبة 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل FTTH، بعد أن كانت تمثّل 53 ألف مشترك خلال سنة 2020.

 وفي تصريح للوزير، اعتبر زروقي أن الربط بشبكة الألياف البصرية، هو أبعد من ﺃن يكون مجرد قناة اتصال، فهو مرتكز استراتيجي يندرج في مقاربة تستهدف تمكين مؤسساتنا الناشئة من تطوير حلول رقمية متقدمة، ورفع وتيرة رقمنة الإدارة والخدمات العمومية، ﺇلى جانب دعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمعطيات الكبرى، والإسهام وتعزيز الشمول المالي عبر تعميم الدفع الإلكتروني وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وﺃوضح زروقي ﺃن استراتيجية هيأته الوزارية، تتمثل في استهداف التفرغ من تعميم الألياف البصرية والاستغناء التدريجي عن الشبكة النحاسية، نهاية سنة 2027.

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