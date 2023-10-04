أكثر من 2.3 مليون عملية دفع بـ “البطاقة الذهبية” لحقوق التسجيلات الجامعية

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأربعاء، أن عدد عمليات الدفع عبر الأنترنت بواسطة البطاقة الذهبية لحقوق التسجيل والنقل والإيواء بمناسبة الدخول الجامعي الجاري بلغ 2.368.270 عملية.

وأفاد بيان الوزارة أن هذه العملية شملت “لأول مرة عمليات دفع حقوق التسجيل وإعادة التسجيل والنقل و الإيواء، بعد أن كانت تقتصر في السنوات الماضية على حقوق تسجيل الطلبة الجدد فحسب”.

وارتفع حسب البيان نفسه “عدد العمليات المسجلة بما يقارب 19 مرة” مقارنة بسنوات:

2022 سجلت 125.618 عملية

2021 سجلت 99.666 عملية

2020 سجلت 64.786 عملية

وذكرت وزارة البريد أن “هذه النتائج تحققت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الرقمنة التي قامت بها ذات الوزارة إضافة إلى توفير البنية التحتية التي تسمح بذلك”.

من خلال “تضاعف عدد البطاقات الذهبية المتداولة في الجزائر، التي تجاوز عددها حاليا 12 مليون بطاقة، بعد أن كان لا يتعدى 06 مليون بطاقة في بداية سنة 2020″، يضيف المصدر نفسه.

“والتحسن الملحوظ في مؤشرات توفير الأنترنت في بلادنا، حيث تسجل الجزائر حاليا أكثر من 5.3 مليون أسرة موصولة بالأنترنت الثابت في حين أن هذا المؤشر لم يكن يتجاوز 3.5 مليون أسرة في بداية سنة 2020”.

“فضلا عن أكثر من 45 مليون اشتراك في الأنترنت النقال، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 37 مليون مشترك في بداية سنة 2020″، حسب بيان الوزارة.