أكثر من 2000 قتيل في زلزال يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريشتر، بولاية "هرات" غرب أفغانستان وقد خلف الزلزال أكثر من 2000 قتيل وآلاف المصابين.

ضرب أمس السبت، 7 أكتوبر، زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريشتر، بولاية “هرات” الأفغانية والواقعة غرب أفغانستان والتي تبعد عن كابل أكثر من 800 كم. وقد خلف الزلزال أكثر من 2000 قتيل وآلاف المصابين.

ونقلت اليوم وسائل إعلامية أفغانية عن المتحدث باسم وزارة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعية، الحصيلة المؤقتة للزلزال. فحسب المتحدث بلغ عدد الوفيات 2053 شخص، بينما أصيب 1240 آخرون في 13 قرية. بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية هرات أمس.

كما أدى هذا الزلزال الذي ضرب محافظة هرات إلى تدمير 1320 منزل بالكامل. كما قال ذات المتحدث أن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ والمواد اللازمة إلى المنطقة.

وحسب ما سجله المعهد الجيولوجي الأمريكي، فيقع مركز الزلزال حوالي 40 كيلومترا في الشمال الغربي لمحافظة هرات، وقد تبعته ثلاثة هزات إرتدادية عنيفة بقوة 6.3 و5.9 و5.5 درجة. وقد بلغ مداه تركمنسان، إيران، وأوزباكستان.

وقد نقلت وسائل إعلامية أن المواطنين حاولوا اليوم الأحد، استخراج الضحايا والمصابين من تحت أنقاض المنازل المنهارة بأيادي عارية.