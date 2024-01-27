أكثر من 21 ألف حالة انتحار في اليابان

سجلت اليابان 21 ألف و818 حالة انتحار بين سكانها في عام 2023، بينها 1010 حالات لطلاب، حسب ما أكده بيان رسمي يوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن بيان للشرطة اليابانية، أن حالات الانتحار المذكورة، تمثل تراجعا بنسبة 63 بالمئة مقارنة بـسنة 2022.

ومن بين من أقدموا على الانتحار في اليابان خلال العام الماضي، 14 ألفا و854 من الذكور. مقابل 6 آلاف و964 من الإناث.

كما أشار بيان الشرطة إلى انتحار 1010 طلاب يابانيين، بينهم 507 طلاب في مراحل الدراسة الأساسية، من الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وجاءت المشكلات الصحية وتكاليف المعيشة وظروف العمل في صدارة العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى الانتحار في اليابان، يضيف المصدر.