-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

أكثر من 2300 قتيلا في الزلزال المدّمر بتركيا وسوريا

الشروق أونلاين
  • 1264
  • 0
أكثر من 2300 قتيلا في الزلزال المدّمر بتركيا وسوريا
ح.م
زلزال مدمّر في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، إلى 2355 قتيلا بكل من تركيا وسوريا.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 593 شخصا في سوريا، حسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية. فيما أسفرت الكارثة عن مقتل 1762 شخصا في تركيا، وفق ما أكدته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.

مقالات ذات صلة
لا سيادة للمغرب على سبتة ومليلية ولا على الصحراء الغربية

لا سيادة للمغرب على سبتة ومليلية ولا على الصحراء الغربية

استطلاعات الرأي: تدني مستوى ثقة المغاربة في المؤسسات الرسمية

استطلاعات الرأي: تدني مستوى ثقة المغاربة في المؤسسات الرسمية

صور مع نواب أوروبيين تفضح أكاذيب المخزن

صور مع نواب أوروبيين تفضح أكاذيب المخزن

باحث هولندي توقع حدوث زلزال تركيا

باحث هولندي توقع حدوث زلزال تركيا

جمعية “البركة” الجزائرية تطلق حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

جمعية “البركة” الجزائرية تطلق حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

إعلامي مغربي بالجزيرة يحاول التنصل من تغريدته حول قتل الجزائريين والموريتانيين

إعلامي مغربي بالجزيرة يحاول التنصل من تغريدته حول قتل الجزائريين والموريتانيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد