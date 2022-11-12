-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أكثر من 290 حادث مرور في 48 ساعة بطرقات الجزائر

الشروق أونلاين
  • 75
  • 0
أكثر من 290 حادث مرور في 48 ساعة بطرقات الجزائر
أرشيف
حوادث المرور

سجّلت مصالح الحماية المدنية 296 تدخلا في حوادث مرور وقعت عبر عدّة ولايات، في خلال الساعات الـ48 الماضية، بين 10 و12 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية يوم السبت، فقد أسفرت حوادث المرور المسجّلة في الفترة المذكورة، عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 آخرين بجروح.

وفي تمنراست، توفي رضيع في الشهر الـ11 من عمره، على إثر حريق شبّ داخل غرفة في بناية بحي السلام، حسب حصيلة ذات المصالح.

من جهة أخرى، تدخلت الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منازلهم.

وقد وقعت هذه الحوادث في ولايات المدية، الجلفة، البيض، وقسنطينة. حيث تمّ التكفل بالضحايا في منازلهم، قبل نقلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

مقالات ذات صلة
هذه هي المقترحات الأوليّة للقانون الأساسي لمستخدمي التربية

هذه هي المقترحات الأوليّة للقانون الأساسي لمستخدمي التربية

هذه تفاصيل مشروع المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا

هذه تفاصيل مشروع المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

عودة التقاعد النسبي.. هذا ما أكده وزير العمل

عودة التقاعد النسبي.. هذا ما أكده وزير العمل

بلعريبي: ملف تأسيس “بنك السكن” أمام البنك المركزي

بلعريبي: ملف تأسيس “بنك السكن” أمام البنك المركزي

هذا أهم ما تضمنته الخريطة الصحية الجديدة

هذا أهم ما تضمنته الخريطة الصحية الجديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد