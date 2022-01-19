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رياضة

أكثر من 3 آلاف رجل أمن تركي في مونديال قطر

الشروق الرياضي
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أكثر من 3 آلاف رجل أمن تركي في مونديال قطر

تُرسل السلطات العليا التركية 3200 رجل أمن إلى قطر، مسرح تظاهرة كأس العالم ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

وتتمثّل البعثة الأمنية التركية للمونديال في: 3 آلاف فرد من قوات مكافحة الشغب، و100 فرد من القوات الخاصة، و50 فردا مختصا في تفكيك الألغام، وآخرين. وأيضا 50 كلب شرطة.

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، وكما ذكره الموقع البريطاني “إنسايد وورلد فوتبال”، الأربعاء.

وكانت السلطات القطرية في تاريخ سابق، قد عملت على تكوين 677 رجل أمن بِالتنسيق مع نظيرتها التركية. استعدادا لِمونديال 2022.

وفي سياق ذي صلة، طرح مُنظّمو كأس العالم 2022 التذاكر للبيع، وقدّرت بِأسعار تتراوح ما بين 69 دولار (نحو مليون سنتيم) و1607 دولار (أكثر من 22 مليون سنتيم). فيما تُقدّر أسعار كراء الشقق والفنادق بـ 100 دولار (نحو مليون و300 ألف سنتيم) لليلة الواحدة. استنادا إلى المصدر ذاته.

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