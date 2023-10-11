أكثر من 3 آلاف مصاب في مستشفيات الاحتلال

سجلت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 آلاف مصاب في المستشفيات بينهم 28 في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة، منذ فجر السبت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، “أن عدد القتلى في إسرائيل، جراء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، ارتفع الآن إلى 1200على الأقل”.

وقال كونريكوس – حسب وسائل إعلامية – إن “الغالبية الساحقة” من القتلى مدنيون، حيث وصف العدد بأنه “مذهل” و”لا يمكن تصوره”، وأضاف أن أكثر من 2700 شخص أصيبوا.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا 950 شهيد، في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.