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الجزائر

أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الإنتاج الجزائري

الشروق أونلاين
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أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الإنتاج الجزائري
أرشيف
معرض الإنتاج الجزائري

استقطبت الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري ما يزيد عن 300 ألف زائرا، طيلة أيام المعرض، بين 13 و24 ديسمبر الجاري.

وجاء في بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” بمناسبة اختتام الحدث الاقتصادي، أن “إقبال الجمهور على المعرض كان كبيرا”.

وسمح معرض الإنتاج الجزائري لزواره، على مدار 12 يوما، باكتشاف آخر المنتجات الجزائرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصناعات العسكرية.

كما تزامن المعرض، الذي أتاح عملية البيع المباشر للمنتجات المعروضة، مع فترة تخفيضات نهاية السنة، يوضح البيان.

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