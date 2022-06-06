أكثر من 302 مليون مستخدم للفايسبوك وتويتر وانستغرام عربيا

كشفت دراسة للخبير معتز صلاح الدين مستشار المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط بنورث كارولينا ارتفاع عدد مستخدمي الفايسبوك وتويتر وانستغرام عربيا إلى 302 مليون و200 ألف مستخدم، بعدما كان عددهم 285 مليون مستخدم شهر ديسمبر 2021.

وأكدت الدراسة العلمية التي يحمل عنوانها “دور الإعلام في الأمن القومي العربي” التي أعدها الدكتور معتز صلاح الدين رئيس شبكة إعلام المرأة العربية تزايد تأثير الإعلام بمعناه الشامل بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع بشكل كبير.

وأوضح ذات المصدر أن 70 % من قرارات الأشخاص وسلوكهم يرجع إلى وسائل الإعلام بكافة أنواعها.

وقالت الدراسة”لقد تعرضت بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة لموجة إرهابية ومؤامرات داخلية وخارجية جعلت قضية دور الإعلام في الأمن القومي تبرز بشكل كبير”.

كما أشارت إلى تعاظم دور الإعلام وأصبح المؤثر الأول على سلوك وتصرفات الأفراد و شهدت وسائل الإعلام ومن بينها بعض وسائل التواصل الاجتماعي تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وفي منطقتنا العربية وصل عدد القنوات الفضائية العربية إلى 1400 قناة فضائية وعدد المواقع الالكترونية إلى 7300 موقع إعلامي متنوع.

كما كشفت الدراسة عن تراجع عدد الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية، والتي تصدر عن مؤسسات صحفية أو جهات حكومية أو خاصة من 5050 جريدة ومجلة العام الماضي إلى 2100 جريدة ومجلة خلال شهر جانفي 2022 .

وأضاف الخبير الدكتور معتز صلاح الدين في دراسته أنه توصلت إلى أن عدد مشاهدي القنوات الفضائية العربية، يصل إلى 145 مليون مشاهد مع بداية شهر جانفي 2022 يتابعون الفضائيات بشكل منتظم أو شبه منتظم، وفى نفس الوقت فإن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تطورات مذهلة في حجم جمهورها حيث أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا في حجم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي عالميا.