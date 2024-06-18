أكثر من 3500 طفل مهددون بالموت جوعا في غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إنّ ما لا يقلّ عن 3500 طفل مهدّدون بالموت جوعاً في القطاع المحاصر بالعدوان الصهيوني الهمجي لليوم الـ 256.

وجاء في إفادات للمكتب الإعلامي المذكور، “أنّ الـ 3500 طفل يتهدّدهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات”. جراء الحصار المطبق الذي يفرضه العدو الصهيوني على القطاع.

وحذّر المصدر ذاته، من توجه قطاع غزة النازف بشكل متسارع إلى مجاعة، في وقت يستمرّ الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية في منع المساعدات.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المكتب ذاته، مطالبته “بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة”.