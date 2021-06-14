أكثر من 4 آلاف محبوس يجتازون امتحانات “البيام”

مدير إدارة السجون يعطي إشارة الانطلاق من تيارت

يجتاز غدا الثلاثاء 4103 محبوس شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 على مستوى 46 مؤسسة عقابية عبر الوطن تحت إشراف وتأطير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وحسب بيان لوزارة العدل الإثنين، فقد ارتفع عدد المسجلين في شهادة التعليم المتوسط هذه السنة بزيادة تفوق 48 بالمئة مقارنة بدورة 2020، حيث تم تسجيل 4103 مترشح منهم 4058 محبوس و45 محبوسة، موزعين على مستوى 46 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وسيتم إعطاء إشارة انطلاق الامتحان من قبل المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب بولاية تيارت على الساعة الثامنة صباحا، فيما سيشرف خلال الفترة المسائية على مجريات الامتحان بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل لعين وسارة ابتداء من الساعة الثانية زوالا، فيما سيؤطر هذه الامتحانات التي تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية.

وأفاد البيان بأنه خلال الموسم الدراسي الجاري تم تسجيل 35.922 محبوس تابعوا الدراسة بمختلف الأطوار منهم 28.917 محبوس معني بالتعليـم عن بعد و52 محبوسا بالنسبة للتعليم العالي و6.953 آخرين معنيون بأقسام محو الأمية، حيث تلقى المترشحون دروسا للدعم تحت إشراف 1061 مؤطر تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة.

أما فيما يخص التكوين المهني والحرفي، كشفت الوزارة عن تسجيل 35.486 محبوس موزعين على 142 اختصاص، منهم 34.409 محبوس مسجل في التكوين المهني و1077 محبوس مسجل في التكوين الحرفي.