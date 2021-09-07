أكثر من 4 ملايير لضمان دخول مدرسي ناجح بالجزائر الوسطى

خصصت مبلغا لمنحة التمدرس ولتعقيم 16 ابتدائية

حضرت بلدية الجزائر الوسطى للدخول المدرسي من خلال تخصيص ميزانية 4 ملايير سنتيم و80 مليون سنتيم و7 ملايين لترميم وتهيئة 16 مدرسة ابتدائية من خلال تأثيثها وتجهيزها بالمواد البيداغوجية، بالإضافة إلى ميزانية حولت لتمويل المطاعم ومنح المتمدرسين وذلك لضمان دخول مدرسي ناجح.

باشرت بلدية الجزائر الوسطى، منذ بداية العطلة السنوية، في برنامج تهيئة المدارس الابتدائية المتواجدة على مستوى إقليم البلدية من جميع النواحي، على غرار “لالا فاطمة نسومر، علي بومنجل، الوردة، القدس، فرحات شركيت، جمال عمراني، الأمير خالد1، فريدة سحنون سابقا الأمير خالد 2، طه حسين، يوغرطة 1، يوغرطة 2، يوغرطة 3، دونتون، حديقة الحرية، الخنساء وجبل الضحك”، حيث شهدت أغلبيتها عملية هدم وترميم إلى جانب الطلاء الداخلي والخارجي لها وكذا أشغال النجارة، أين ركبت نوافذ وأبواب من الخشب والألمنيوم والحديد كما تم تصليح شبكات الكهرباء والصرف الصحي بالإضافة على حنفيات دورات المياه.

وبحسب ما ورد في تقرير بلدية الجزائر الوسطى، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، سيستفيد تلاميذ بعض هذه المدارس على غرار الأمير خالد، فريدة سحنون، لالا فاطمة نسومر ودونتون، من ملاعب مكسوة بالعشب الاصطناعي وإنشاء قاعة رياضية، مع تهيئة المطاعم والمخازن وساحات المدارس.

وخصصت البلدية ميزانية 900 مليون سنتيم لتأثيث مدارس طه حسين، يوغرطة والاستقلال ونفس المبلغ للتجهيز التربوي ونحو 500 مليون سنتيم لتأمين الوسائل البيداغوجية، أما مصاريف تنصيب مؤسسات النظافة على مستوى المدارس الابتدائية، فحددت بما يفوق 450 مليون سنتيم ووضع مبلغ يفوق 546 لتموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية. أما بالنسبة إلى المنح المدرسية، فقد خصص لها مبلغ 426.5 مليون سنتيم، كما تم رصد مبلغ يفوق 200 مليون سنتيم لشراء المعقمات ومواد التطهير تنفيذا للبروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ووقفت مؤخرا الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية سيدي محمد على وتيرة سير الأشغال الجارية للمشاريع المسجلة على مستوى بلدية الجزائر الوسطى ومعاينة مـدى جاهزية المرافق التربوية للدخول المدرسي، بما فيها أشغال تهـيئة مدرسة الموحدين1، الموحدين 2، ترميم مدرستي الـوردة ولالا فاطمة نسومر، بالإضافة إلى أشغال تهيئة مدرسة الاستقلال. وأسدت الوالية تعليماتها إلى المكلفين بالمشاريع بضرورة الانتهاء من الأشغال قبيل الدخول المدرسي مع تأكيد ضمان النوعية في الإنجاز.