أكثر من 400 شهيد في مجازر نفذها الاحتلال خلال الساعات الماضية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنّ هناك أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تنفيذ الكيان الصهيوني ما يزيد عن 25 مجزرة خلال الساعات الماضية.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي حسب “وفا” ما يزيد عن 25 مجزرة أمس الأحد، “مستهدفا المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي، في خطوة تعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال باستهداف أكبر عدد من المواطنين”.

وشن طيران الكيان الصهيوني فجر يوم الإثنين، “بالتزامن مع مدفعية الاحتلال المتمركزة على المناطق القريبة من الجدار الشرقي الفاصل لقطاع غزة، ما يطلق عليه “الحزام الناري” خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية للقطاع”.

وذلك “بإطلاق عدة صواريخ وقذائف في آن واحد بذات المكان في استهداف مباشر للبنية التحتية والمنازل ودور العبادة”، يضيف المصدر.

وتتواصل مجازر الاحتلال التي “دمرت أحياء سكنية بشكل كامل ومسحتها عن خارطة قطاع غزة، وجعلتها ركاما فوق بعضها، كما شطبت عائلات بشكل كامل من السجل المدني في عدد من مدن ومخيمات القطاع”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4741 شهيداً و15898 جريحاً من جراء العدوان المتواصل على غزة لليوم الـ 17 على التوالي.