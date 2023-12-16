أكثر من 4000 فرنسي متورط مع جيش الإحتلال : برلماني يطالب بمحاكمتهم

نشر النائب الفرنسي، توماس بورت، بيانا طالب فيه بمحاكمة الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف جيش الإحتلال الصهيوني بسبب تورطهم في جرائم الحرب.

بورت، وفي بيانه الذي نشره اليوم السبت، 16 ديسمبر على حسابه “إكس”، قال أن تقريرا إعلاميا يشير إلى أن “4185 جنديا من الجنسية الفرنسية منتشرين حاليا ضمن الجيش الإسرائيلي على جبهة غزة.”

ليضيف “ونظراً لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك المواطنون الفرنسيون فيها. وبينما تحذر الأمم المتحدة، من خلال العديد من مقرريها الخاصين، من مخاطر الإبادة الجماعية، ومقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، فإن وجود مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية يهين فرنسا.”

النائب توماس بورت كتب “يجب على فرنسا أن تدين بأشد الحزم هذه المشاركة في جرائم الحرب.”

ليطالب من وزير العدل “تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية (بما في ذلك مزدوجي الجنسية) المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية. وبما أن الاستعمار يشكل جريمة ضد الإنسانية، فإن المواطنين الفرنسيين الذين يشاركون فيه في الأراضي الفلسطينية يجب أن يحاسبوا أيضًا على أفعالهم أمام المحاكم.”