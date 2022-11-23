أكثر من 47 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر

سجّلت 47 ألف إصابة جديدة بالسرطان في الجزائر، في سنة 2019. حسب ما كشفت عنه المكلّفة بالسجل الوطني للسرطان بالمعهد الوطني للصحة العمومية.

ويتوقف السجّل عند إحصاء الحالات المسجّلة في 2019، بسبب تأثير تفشي وباء كورونا في سنتي 2020 و2021، على مختلف النشاطات الصحية الأخرى.

وحسب ما ذكرته المكلّفة بالسجّل دجى حمودة، فقد انتقل معدل الإصابة بالسرطان في الجزائر من 112 حالة لكل 100 ألف ساكن في سنة 2017، إلى 126 حالة لكل 100 ألف ساكن في 2019.

وتتصدر 5 أنواع من السرطان مجموع الأصناف المنتشرة بالجزائر، وهي نفس الأنواع المنتشرة بالعديد من دول العالم، تشير البروفيسور. ويتعلق الأمر بـسرطان الثدي، القولون، المستقيم، الرئة، البروستات، والغدة الدرقية.

وأرجعت البروفيسور حمودة الارتفاع المسجّل في عدد حالات السرطان إلى “الكشف والتشخيص المبكر. الذي يهدف إلى التخفيض من نسبة الوفيات، وضمان التكفل الجيد بالمصابين”.