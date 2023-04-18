أكثر من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال يومي العيد

سطرت وزارة التجارة برنامج مداومة بمناسبة عيد الفطر 2023 لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

ولهذا الغرض، “تم تسخير 2407 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني، لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 50.817 تاجرا”، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية المستشار المكلف بالإعلام لدى الوزارة، أمين عمارة.

ومن بين هؤلاء التجار، تم تسخير ” 6972 تاجرا ينشطون في قطاع المخابز و27987 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و15787 تاجرا في قطاع النشاطات المختلفة، إلى جانب 463 وحدة انتاجية و131 ملبنة و290 مطحنة و40 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية”.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام القانون 13-06 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، حسب نفس المسؤول.