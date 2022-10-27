أكثر من 50 مليون يورو لمصروفات الملك في ميزانية المغرب

أكثر من 543 مليون درهم مغربي، ستخصّص لمصروفات الملك محمد السادس، من ميزانية المغرب لعام 2023، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية.

إلى جانب ذلك، سيحصل الديوان الملكي في السنة المقبلة على مليارين و223 مليون درهم، من بينها مليار و514 مليون درهم كمصاريف متنوّعة.

وحسب ما ذكرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن 517 مليون مليون درهم، من الميزانية المخصّصة للملك، والتي يعادل مجملها نحو 50 مليون يورو، ستوجّه إلى التجهيزات والمصاريف المتنوّعة.

ويشمل هذا الباب، حسب الصحيفة، حظيرة سيارات محمد السادس. وقد كشف سياسي بلجيكي عن امتلاك السادس لـ 600 سيارة فاخرة.