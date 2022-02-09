أكثر من 600 ألف مسجل لمسابقة الدكتوراه

فحص "بيسيار" إجباري

بلغ عدد الترشيحات لمسابقة الدكتوراه للموسم الجامعي، حوالي 648529 ترشيح عبر المنصة الرقمية “بروغرس” وهذا باحتساب إمكانية التسجيل في أكثر من مؤسسة جامعية للظفر بحوالي 5666 مقعد بيداغوجي، إذ سيجتاز الطلبة الذين أكدوا تسجيلهم مسابقة الدكتوراه في الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس .

وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها أن عدد الترشيحات الخاصة باجتياز مسابقة الدكتوراه بلغ إجمالي 648529، منها 227175 ترشح بمنطقة الوسط، و99226 بمنطقة الشرق، و322119 بالغرب، سيجتازون المسابقة عبر 82 مؤسسة جامعية موزعة بين 52 جامعة و23 مدرسة و7 مراكز جامعية، والتي تتضمن 72 شعبة و629 تخصص، فيما بلغ عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة 5666 مقعد بيداغوجي .

ونبهت الوزارة إلى أهمية المسابقة التي تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات لإنجاحها، خاصة في الظرف الصحي الحالي، وأكدت على احترام كل التدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا والتعليمات الخاصة بتنظيم مسابقة الدكتوراه، ولاسيما بعد تسجيل عدد كبير من الترشيحات تجاوز 520 ألف، وذكرت بفحوى المراسلة التي أصدرتها المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بتاريخ 30 جانفي 2022 والتي تتضمن ضرورة تقديم الحماية للمترشحين للمسابقات، وكذا القائمين على تنظيمها داخل المؤسسات الجامعية حتى لا تكون مكانا لنشر العدوى.

وشددت الوزارة على ضرورة تهيئة القاعات المخصصة لإجراء المسابقات، مؤكدة على أهمية استظهار نتيجة فحص ذات الصلة بفيروس كورونا لا تتعدى صلاحيته 72 ساعة من موعد انطلاق المسابقة بالنسبة لاختبار “بي سي آر” أو 24 ساعة عن انطلاق المسابقة بالنسبة لاختبار المستضد السريع “أونتيجينيك”.