أكثر من 600 عارض و26 ألف زائر مرتقب في صالون “جازاغرو” للصناعات الغذائية

ح.م
يرتقب أن تشهد الطبعة الثالثة والعشرون من الصالون المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” مشاركة أكثر من 600 عارض جزائري وأجنبي يمثلون 28 بلدًا، إلى جانب حضور أزيد من 26 ألف زائر مهني، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 أفريل بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وأكد محافظ الصالون، نبيل باي-بومزراق وفق ما نقلته “وأج”، أن هذه الطبعة ستتميز بحضور قوي للمنتجين الجزائريين من خلال مشاركة أكثر من 150 مؤسسة، إلى جانب أجنحة دولية بارزة تشمل إيطاليا وتركيا والصين وألمانيا، حيث سيتم عرض معدات الصناعات الغذائية، وكذا حلول التحويل والتوضيب والتغليف.

كما سيعرف الحدث مشاركة شركات من عدة دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وعمان وتونس، في إطار تعزيز التبادل والخبرات بين الفاعلين في القطاع.

وستركز نسخة 2026 بشكل خاص على الابتكار، لاسيما من خلال تنظيم مسابقة “جاز-اينوف”، حيث سيتم تتويج الفائزين بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بناءً على تقييم لجنة تحكيم تضم خبراء مستقلين، وذلك خلال حفل يُنظم بمناسبة الافتتاح الرسمي للصالون.

ويُعد الصالون منصة مهنية تجمع المنتجين والمصنعين، من خلال عرض مجموعة واسعة من المعدات والآلات المخصصة للصناعات الغذائية التحويلية والتوضيب والتغليف، مع إبراز الدور المحوري لهذا القطاع في تعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وعلى هامش التظاهرة، سيتم تنظيم ندوات وورشات عمل تتناول محاور متعددة، من بينها الصادرات كمحرك للنمو، وتثمين المنتجات الفلاحية الثانوية، والأمن الغذائي، والابتكار الأخضر، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى واقع وآفاق قطاع التوضيب والتغليف في الجزائر.

