أكثر من 70 ألف فلسطينيا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رغم قيود الاحتلال

أدَّى نحو 70 ألف فلسطينيا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم قيود الاحتلال.

وحسب ما نقلته المركز الفلسطيني للإعلام، فقد توافد المئات من البلدة القديمة ومدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى وباحاته.

ودققت قوات الاحتلال في هويات الوافدين، وفرضت قيودا على دخول عشرات الشبان. فيما سمحت بدخول كبار السن بعد إجراءات مشدّدة، يقول المصدر.

يأتي هذا مع تجدّد الدعوات الفلسطينية والمقدسية إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك، والرباط في باحاته. في ظل تزايد وتيرة التهديدات الاستيطانية، ومخططات الجماعات المتطرفة لفرض وقائع تهويدية جديدة.

حيث أطلقت هيئات مقدسية نداءات واسعة تحث الجماهير، إلى تكثيف الوجود والمشاركة الفاعلة في صلاة الجمعة. لحماية المسجد، والدفاع عن هويته الإسلامية.

وخلال شهر جوان الماضي، وثق مركز معلومات فلسطين “معطى” اقتحام أكثر من 8900 مستوطن المسجد الأقصى المبارك. و20 تدنيسا للمسجد، وحالتي إبعاد بحق الفلسطينيين.