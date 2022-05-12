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أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين يعارضون ارتداء البوركيني

الشروق أونلاين
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أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين يعارضون ارتداء البوركيني

كشفت احصاءات جديدة عن رفض 73 بالمئة من الفرنسيين لارتداء المحجبات للَباس المخصص للسباحة وهو ما يعرف بالبوركيني.

وأشار استطلاع رأي أعده معهد CSA الفرنسي للإحصاءات إلى أن 73% من الفرنسيين يريدون منع ارتداء لباس البوركيني في المسابح العامة.

وقد عاد هذا الجدل في فرنسا حول البوركيني بعد إعلان رئيس بلدية غرونبل عزمه السماح بارتداء البوركيني داخل مسابح البلدية، ما أثار موجة من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.

وكشف الاستطلاع الجديد أن 26٪ من الفرنسيين يريدون السماح بارتداء البوركيني في المسابح العامة، فيما عبّر 73٪ منهم عن رغبتهم بمنع ارتداءه، وفضل 1٪ فقط عدم الإجابة على السؤال.

ولم يسجل الاستطلاع أي تفاوت بين رأي النساء والرجال حول الموضوع، إذ عارضه 73٪ من الرجال و74٪ من النساء.

لكن اختلاف الآراء ظهر بشكل واضح بين الفئات العمرية: فقد أيد 63٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما ارتداء هذا اللباس، مقابل 26٪ فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما، و12٪ ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

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