أكثر من 700 صياد معني بمنحة المتضررين من الفيضانات بتيبازة

وافقت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات البحارة الصيادين الذين تضرروا جراء الفيضانات, التي اجتاحت بعض موانئ الصيد البحري بولاية تيبازة على تقديم منحة لصالح 712 صياد.

وأفادت مدير الصيد البحري أحمد تتبيرت، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة الولائية وافقت على ملفات 712 صيادا تتوفر فيهم الشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 جوان الماضي والقاضي بتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية على مستوى ميناء الصيد البحري لكل من خميستي وبوهارون و كذا ملجأ الرسو بفوكة البحري بولاية تيبازة.

وأضاف مدير الصيد البحري أن اللجنة استقبلت 1236 طلبا موزعا على 188 قاربا وسفينة صيد, منها 145 وحدة مختلفة تنشط بميناء خميستي و 31 قاربا (ملجأ الصيد بفوكة) و 12 سفينة (ميناء بوهارون) , داعيا البحارة الذين رفضت ملفاتهم إلى إيداع طعون على مستوى مديرية القطاع قبل مساء الاحد المقبل كآخر اجل مرفوقا بوثائق تثبت أحقية استفادته من المنحة.

وبلغ عدد الصيادين اللذين لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة, 349 بحارا ينشطون على مستوى ملجأ الصيد بفوكة وميناء خميستي لأسباب مختلفة منها “عدم إرفاق الدفتر البحري مع الملف” و “عدم تطابق رقم التسجيل البحري المقدم في التصريح مع رقم التسجيل لدى مصلحة حراس السواحل” و “المعني منتسب لدى صناديق الضمان الإجتماعي “كناص” او “كاصنوص” اي له مدخول من نشاط آخر”.

وبخصوص الناشطين على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون, الذين لم توافق اللجنة على ملفاتهم, فقد بلغ عددهم 175 صيادا بسبب عدم تسجيل و إثبات تضرر سفنهم جراء الفيضانات و هو ما يتطابق مع نص المادة 3 من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 يونيو الماضي الذي جاء تجسيدا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 12 يونيو 2023 و المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

نفس الإجراء ينطبق على أصحاب هذه السفن الذين دعتهم مديرية الصيد البحري بتيبازة لإيداع طعن قبل مساء الاحد المقبل كآخر أجل لإثبات تضرر سفنهم, اي خلال سبعة ايام بداية من يوم 8 يوليو الجاري, تاريخ إبلاغهم بقرارات اللجنة.