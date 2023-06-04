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الجزائر
بداية من الإثنين

أكثر من 800 ألف مترشّح يجتازون امتحان “البيام”

الشروق أونلاين
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أكثر من 800 ألف مترشّح يجتازون امتحان “البيام”
أرشيف
امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط

يجتاز ما يزيد عن 800 ألف مترشح امتحانات شهادة التعليم المتوسط بداية من يوم الإثنين، للظفر بتأشيرة الانتقال إلى التعليم الثانوي.

وسيعطي وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إشارة انطلاق هذا الامتحان من ولاية تيسمسيلت، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان بـ 800.061 مترشح، بين 788.705 مترشحين متمدرسين و11.356 مترشحا حرّ.

ويبلغ عدد المترشحين الذكور لامتحان 383084 مترشحا، مقابل 416.977 مترشحة. ويستمر الامتحان على مدار ثلاثة أيام بين 5 و7 جوان، في 9 مواد إلى جانب اللغة الأمازيغية لبعض الممتحنين.

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