أكثر من 800 مشارك منتظر بوهران بداية من 30 جوان الجاري

الوفد القطري سيكون أول الوفود العربية التي ستحل بالباهية

يرتقب أن تستضيف وهران أكثر من 800 رياضي ورياضية إلى جانب مؤطريهم ممثلين لـ17 دولة خلال الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية المقررة من 5 إلى 15 جويلية بخمس مدن جزائرية، بحسب ما علم من المديرية الولائية للشباب والرياضة.

وأكد مدير الشباب والرياضة بالنيابة فيصل بوحديبة، أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض والمعنيين بالاختصاصات الرياضية الخمسة التي ستجري فعالياتها بوهران بلغ 846 مسجل.

وأضاف أن الوفد القطري سيكون أول الوفود العربية التي ستحل بوهران للمشاركة في العرس الرياضي العربي، حيث سيحل بتاريخ 30 جوان الجاري، ويجري المنتخب القطري لكرة اليد للرجال بالمناسبة مباراة ودية أمام نظيره الجزائري استعدادا للمشاركة في دورة كرة اليد التي يستضيفها قصر الرياضات ”حمو بوتليليس” لوهران، على أن تقام المقابلة النهائية بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي ”ميلود هدفي”، استنادا لذات المصدر.

وفضلا عن كرة اليد رجال، تحتضن وهران منافسات أربعة اختصاصات رياضية أخرى، هي ألعاب القوى والجمباز والسباحة والكرة الحديدية. وعدا الاختصاص الأخير، الذي ستقام فعالياته على مستوى المركب الرياضي للسانية، فإن منافسات الرياضات الثلاث الأولى ستجري كلها بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي”. وتنطلق مسابقات ألعاب القوى (أم الرياضات) يوم 4 جويلية المقبل، أي 24 ساعة قبل حفل الافتتاح الرسمي للتظاهرة العربية المقرر بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، وتستمر إلى غاية 7 جويلية.

وتقام منافسات هذه الرياضة على مستوى الملعب الأولمبي لمركب ميلود هدفي الذي احتضن الصائفة الماضية منافسات نفس الاختصاص ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فيما يخصص الملعب الملحق لتدريبات الرياضيين المشاركين ولعمليات الإحماء أيضا، مثلما أخبر به نفس المسؤول. وأقيم مساء الأربعاء بوهران مهرجان ترويجي للألعاب العربية من تنظيم المرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث شارك فيه قطاع الشباب والرياضة المحلي بما يناهز 1.800 رياضي ورياضية ممثلين لـ30 رابطة ولائية لمختلف الاختصاصات الرياضية، كما نوه إليه ذات المتحدث.