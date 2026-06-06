أكثر من 876 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا ابتداء من غد الأحد

سيشرع أزيد من 876 ألف مترشح في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ابتداء من يوم غد الأحد 7 جوان، إلى غاية الخميس 11 جوان، وهذا على مستوى 2973 مركز إجراء عبر الوطن.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية من إحصائيات حول الامتحان، تعني امتحانات الباكالوريا هذا العام 876.171 مترشحا، بإشراف من 227.278 مؤطرا، بين أساتذة حراس وملاحظين ورؤساء مراكز.

وبلغ عدد مراكز التجميع بـ 18 مركزا على المستوى الوطني، أما عدد مراكز التصحيح فيبلغ 98 مركزا، يشرف عليها 52044 مؤطرا، منهم 48304 أستاذ.

وحددت مواعيد فتح مراكز الإجراء لدخول المترشحين لهذه الدورة على الساعة 07:15 بدلا من الساعة 07:30، وهذا إلى غاية الساعة 08:00، خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة 13:45 بدلا من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 14:30، بالنسبة للفترة المسائية.

كما ذكرت وزارة التربية الوطنية بضرورة تسليم الهواتف النقالة وكل أجهزة الاتصال الإلكتروني أو تخزين واسترجاع المعلومات، إلى أعضاء خلية الاستقبال أثناء الدخول إلى مركز الإجراء، تفاديا للعقوبات المترتبة عن مخالفة هذه القواعد.

ودعت الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية، والتقيد بالقواعد المعمول بها داخل مراكز الإجراء، لضمان السير الحسن للامتحان.

وأكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، وفقا لما نقلته الوكالة، أن الأسئلة التي سيتم طرحها على المترشحين “ستكون ضمن المقرر السنوي الذي تمت دراسته باستفاضة خلال الموسم الدراسي الحالي”، مبرزا حرص المفتشين على “إعداد مواضيع تراعي مختلف المستويات وذلك قصد تمكين التلاميذ من الإجابة على هذه المواضيع، لا سيما منهم الذين ثابروا والتزموا بالحضور المستمر خلال السنة الدراسية”.

كما لفت الوزير إلى أن “كافة الوسائل التنظيمية واللوجستية قد تم توفيرها لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات”.

أما بالنسبة للمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، والذين يتعذر عليهم الالتحاق بمراكز الامتحان العادية، فأفاد الوزير بأنه سيتم تخصيص مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات المعنية التي ينزلون بها.