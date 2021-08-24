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الجزائر
وزير الفلاحة يكشف:

أكثر من 89 ألف هكتار تضررت من الحرائق والإنطلاق قريبا في عمليات التشجير

الشروق أونلاين
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أكثر من 89 ألف هكتار تضررت من الحرائق والإنطلاق قريبا في عمليات التشجير

كشف وزير الفلاحة محمد بوغازي، الثلاثاء، عن الإنطلاق قريبا في عملية تشجير المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة، والتي تسببت في إتلاف  أكثر من 89 ألف هكتار.

وأوضح الوزير في لقاء جمعه بمحافظي الغابات لتقييم خسائر الحرائق أنه تم إحصاء على مستوى 35 ولاية متضررة من  أكثر من 89 ألف هكتار ضمن ألف و186 بؤرة كان معظمها في ولاية تيزي وزو وبجاية وخنشلة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة اعادة النظر في تجنيد نظام التدخل خاصة فيما يتعلق بأبراج المراقبة وانتشار الفرق المتنقلة والتزود بالعتاد المتوفر وكذا تجنيد الأعوان بمشاركة الأسلاك الأمنية قصد الابلاغ عند أي طارئ.

كما أكد بوغازي أن  رئيس الجمهورية قدم جميع التعليمات لاتخاذ كافة الاجراءات الرامية إلى التكفل الفعلي بالمتضررين، مشيرا إلى أنه يتم  حاليا تقيم الخسائر من قبل اللجنة الوطنية.

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التعليقات
1
  • العاصفة

    كل ذلك الدمار ولم نسمع عن محاسبة أي مسؤول على رأسهم الجهة المكلفة بحراسة هذه الغابات وهو قطاع الغابات

    0

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