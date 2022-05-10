أكثر من 9 آلاف عون لمواجهة حرائق الغابات في 2022

تبنّت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة الحرائق، ستتضمّن تجنيد ما يزيد عن 9.400 عونا، حسب ما أكّده وزير القطاع.

وكشف الوزير محمد عبد الحفيظ هنّي في خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات. أن القطاع نصّب “جهازا عملياتيا” خاصّا، تحسّبا لحملة الوقاية من الحرائق للعام 2022.

ويتكوّن هذا الجهاز العمليات من 401 برج مراقبة، 513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه، 3261 نقطة مياه.

وفي إطار نفس الجهاز، تمّت تعبئة 1019 ورشة عمل بتعداد 9481 عون قابلا للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.

وأدت حرائق الغابات في السنة الماضية، إلى إتلاف ما يزيد عن 100 ألف هكتار من الغطاء النباتي على مستوى 21 ولاية. حسب ما أوضحه الوزير.