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اقتصاد
لفائدة حاملي المشاريع

أكثر من 9 مليار دينار لتمويل مناطق النشاط المصغّرة

ي.ك
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أكثر من 9 مليار دينار لتمويل مناطق النشاط المصغّرة
ح.م
وزير الداخلية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، الإثنين، عن تمويل 117 منطقة نشاط مصغرة لفائدة حاملي المشاريع من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خلال السنة الجارية.

وأوضح مرّاد خلال عرضه لاستراتيجية القطاع بالمجلس الشعبي الوطني، أن الصندوق خصص “9.87 مليار دينار جزائري لتمويل 117 منطقة نشاط مصغرة تتربع على مساحة 346 هكتارا، وذلك على المستوى الوطني”.

وأكد الوزير أن تمويل هذه المناطق يندرج ضمن إطار تنفيذ البرنامج النموذجي المتعلق باستحداث مناطق نشاطات مصغرة على المستوى الوطني الذي يضم 142 منطقة نشاطات مصغرة.

ويتضمن هذا المشروع “استحداث منطقتين أو ثلاث للنشاطات المصغرة على مستوى كل ولاية كمرحلة أولى.

كما حددت مساحة المناطق بـ 5 هكتارات وتجزئتها على حصص تتراوح مساحتها بين 200 و500 متر مربع حسب احتياجات المؤسسات المصغرة، حسب ذات المسؤول.

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